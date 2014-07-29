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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
Доброго вечора
16:48
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:04
почти 26.15 было на сегодня, если бы не было спекуляции в пятницу
26грн на 30 Ноября.
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:44
Поздоровляємо переможців III етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце - Цитрин з похибкою менще копійки
ІІ місце - холява з похибкою трохи менще 3 копійок
ІІІ місце - sergikkc007 з похибкою трохи менще 4 копійок
Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь (або продовжити) у конкурсі можна з будь-якого етапу
Прогнози на 30.11 приймаються до кінця дня 17.11
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