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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1716171717181719
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:53

26.26
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Доброго вечора

16:48

https://obmen.lviv.ua/ 26.40
https://obmenka24.kiev.ua/ 26.40
https://obmenka.od.ua/ 26.35
https://obmenka.kharkov.ua/ 26.45
https://obmen.dp.ua/ 26.45
https://obmenka.vinnica.ua/ 26.40
https://obmin.chernivtsi.ua/ 26.38
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 26.40
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26.46
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:04

почти 26.15 было на сегодня, если бы не было спекуляции в пятницу

26грн на 30 Ноября.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:22

TAS 26.30
Alfa 26.44
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:44

Зображення

Поздоровляємо переможців III етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце - Цитрин з похибкою менще копійки
ІІ місце - холява з похибкою трохи менще 3 копійок
ІІІ місце - sergikkc007 з похибкою трохи менще 4 копійок

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь (або продовжити) у конкурсі можна з будь-якого етапу

Прогнози на 30.11 приймаються до кінця дня 17.11
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:48

26,50
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:06

30.11.2021 - 26.55
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:35

30.11.2021 - 26.64
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:47

Залишу свій попередній прогноз: 30.11.2021 - 26.62
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

30.11.2021-26.10
lamal
 
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