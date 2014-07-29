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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1717171817191720
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

30.11.2021 - 27.05
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

30.11.2021-26.75
холява
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

viewtopic.php?p=5336129#p5336129
30.11.21 - 26,83
orest
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:40

Кручу верчу, на 301121 26,46 хочу.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:45

на 30ноября21 - 27.05
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:49

26,72
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26,60 на кінець листопада.
yurko81
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