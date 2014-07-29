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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
30.11.2021 - 27.05
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
30.11.2021-26.75
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
viewtopic.php?p=5336129#p5336129
30.11.21 - 26,83
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:13
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26,60 на кінець листопада.
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