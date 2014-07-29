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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:37
30.11.2021 - 27.05
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yama
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:18
30.11.2021-26.75
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холява
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Додано: Вів 16 лис, 2021 18:30
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orest
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Додано: Вів 16 лис, 2021 20:40
Кручу верчу, на 301121 26,46 хочу.
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10/9/9
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Додано: Вів 16 лис, 2021 20:45
на 30ноября21 - 27.05
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uaprofi
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Додано: Вів 16 лис, 2021 20:49
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sergikkc007
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:13
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yurko81
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:31
26,87 на 30.11
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Shaman
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Додано: Сер 17 лис, 2021 14:28
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