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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:27
Faceless написав:
Схоже таки на локальний розворот.
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