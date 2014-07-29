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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1719172017211722
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

15.12.2021- 27.38
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:23

27.41 на 15.12.2021
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:24

27,14 на 15.12
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:32

На 15.12 - 27.52
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26.75 на 15.12.21
clash
 
Повідомлень: 623
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:06

Як і казав, якщо буде прокол вгору, не вгадаєш.
Прокол.
Повернення до курсу 12-го числа не очікую.
Далі вгору - можливо, бо ж "класика". Але не хотілося б.
Залишу статус кво, себто 27,27 на дату.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27.15
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:50

27.7 на 15.12.21
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:52

27.27 - на 15.12.
Игорь Алексеевич
 
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Подякував: 5 раз.
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