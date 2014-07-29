|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:01
27.80
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2573
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 2566 раз.
- Подякували: 4292 раз.
-
- Профіль
-
31
16
33
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:39
15/12 - 27.77
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1488
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор