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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 02 гру, 2021 20:01
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Хай буде 27.9 на середину грудня
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:04
пусть будет свет - 27,88 на средину декабря
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:11
Ой тяжело что-то угадывать или прогнозировать, пусть будет 27.14 на 15.12, хотя есть мысль, что будет ниже...
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