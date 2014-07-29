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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1720172117221723
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:01

27.80
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

15/12 - 27.77
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:25

15.12 - 27.25
sergey_sryvkin
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26.8
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Хай буде 27.9 на середину грудня
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:04

пусть будет свет - 27,88 на средину декабря
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27,54
matroSkin
 
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15.12.2021 - 26,95
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Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Ой тяжело что-то угадывать или прогнозировать, пусть будет 27.14 на 15.12, хотя есть мысль, что будет ниже...
Mayag
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