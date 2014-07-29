ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Скоро ще не настало? Чи буде одна табличка на два тури?
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Додано: Сер 08 гру, 2021 12:02
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:33
Приношу вибачення. Було багато справ, а тут ще й довелося табличку розширювати, бо учасників набагато більше, ніж будь-коли було.
Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце - Mayag з похибкою трохи більше 14 копійок
ІІ місце - yama та uaprofi з похибкою трохи більше 22 копійок
ІІІ місце - Shaman з похибкою трохи більше 40 копійок
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:54
предложение - для занятия мест определить границу точности - например 1 место не более 10 коп отклонение, 2 место - не более 20 коп. правда, в этом случае могут быть ситуации, что без 1 или 2 места.
а то в этот раз на самом деле промахнулись все
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