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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1721172217231724
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:02

  Faceless написав:Результаты скоро будут
А пока, чуть не забыл напомнить - прогнозы на середину декабря принимаются до конца дня 02.12
Скоро ще не настало? :D Чи буде одна табличка на два тури? :?
orest
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:33

  orest написав:
  Faceless написав:Результаты скоро будут
А пока, чуть не забыл напомнить - прогнозы на середину декабря принимаются до конца дня 02.12
Скоро ще не настало? :D Чи буде одна табличка на два тури? :?

Приношу вибачення. Було багато справ, а тут ще й довелося табличку розширювати, бо учасників набагато більше, ніж будь-коли було.

Зображення

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце - Mayag з похибкою трохи більше 14 копійок
ІІ місце - yama та uaprofi з похибкою трохи більше 22 копійок
ІІІ місце - Shaman з похибкою трохи більше 40 копійок
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:54

  Faceless написав:
  orest написав:
  Faceless написав:Результаты скоро будут
А пока, чуть не забыл напомнить - прогнозы на середину декабря принимаются до конца дня 02.12
Скоро ще не настало? :D Чи буде одна табличка на два тури? :?

Приношу вибачення. Було багато справ, а тут ще й довелося табличку розширювати, бо учасників набагато більше, ніж будь-коли було.

Зображення

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце - Mayag з похибкою трохи більше 14 копійок
ІІ місце - yama та uaprofi з похибкою трохи більше 22 копійок
ІІІ місце - Shaman з похибкою трохи більше 40 копійок

предложение - для занятия мест определить границу точности - например 1 место не более 10 коп отклонение, 2 место - не более 20 коп. правда, в этом случае могут быть ситуации, что без 1 или 2 места.

а то в этот раз на самом деле промахнулись все :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Shaman написав:предложение - для занятия мест определить границу точности - например 1 место не более 10 коп отклонение, 2 место - не более 20 коп. правда, в этом случае могут быть ситуации, что без 1 или 2 места.

а то в этот раз на самом деле промахнулись все :D


На самом деле, такое происходит очень часто при разворотах. Ну и если не присваивать места, то может быть сложно потом понять лидера по итогам квартала
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27,27
27,24
27,27
27,35
27,30
27,25
27,20
27,30
27,27
ТАС 27,30
Альфа 27,25
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