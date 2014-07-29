ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Faceless написав:Результаты скоро будут А пока, чуть не забыл напомнить - прогнозы на середину декабря принимаются до конца дня 02.12
Скоро ще не настало? Чи буде одна табличка на два тури?
Приношу вибачення. Було багато справ, а тут ще й довелося табличку розширювати, бо учасників набагато більше, ніж будь-коли було.
Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал 2021: І місце - Mayag з похибкою трохи більше 14 копійок ІІ місце - yama та uaprofi з похибкою трохи більше 22 копійок ІІІ місце - Shaman з похибкою трохи більше 40 копійок
Faceless написав:Результаты скоро будут А пока, чуть не забыл напомнить - прогнозы на середину декабря принимаются до конца дня 02.12
Скоро ще не настало? Чи буде одна табличка на два тури?
Приношу вибачення. Було багато справ, а тут ще й довелося табличку розширювати, бо учасників набагато більше, ніж будь-коли було.
Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал 2021: І місце - Mayag з похибкою трохи більше 14 копійок ІІ місце - yama та uaprofi з похибкою трохи більше 22 копійок ІІІ місце - Shaman з похибкою трохи більше 40 копійок
предложение - для занятия мест определить границу точности - например 1 место не более 10 коп отклонение, 2 место - не более 20 коп. правда, в этом случае могут быть ситуации, что без 1 или 2 места.
Shaman написав:предложение - для занятия мест определить границу точности - например 1 место не более 10 коп отклонение, 2 место - не более 20 коп. правда, в этом случае могут быть ситуации, что без 1 или 2 места.
а то в этот раз на самом деле промахнулись все
На самом деле, такое происходит очень часто при разворотах. Ну и если не присваивать места, то может быть сложно потом понять лидера по итогам квартала
Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за четвертий квартал 2021: І місце - 10/9/9 та Игорь Алексеевич з похибкою менше копійки ІІ місце - sergey_sryvkin з похибкою трохи більше 2 копійок ІІІ місце - Housane з похибкою трохи більше 7 копійок
Прогнози на кінець року приймаються до кінця дня 17 грудня.