ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за четвертий квартал 2021: І місце - 10/9/9 та Игорь Алексеевич з похибкою менше копійки ІІ місце - sergey_sryvkin з похибкою трохи більше 2 копійок ІІІ місце - Housane з похибкою трохи більше 7 копійок
Прогнози на кінець року приймаються до кінця дня 17 грудня.
да-а-а, не хіло так определяете призовые места...
из 6 прогнозов в 4х не участвовал и ...бац...первое место
по здравому смыслу, кто пропустил даже один раз прогноз не может быть победителем априори (крапка)
вроде не глупый малый, а вот определяете победителя как то странно
после несправедливого выроку(и не раз) вернуться на эту ветку желание напрочь пропадает
меняйте правила с разумную сторону, такое подведение итогов -это украденная победа , притом не первый раз
Это ж первое за этап. Абсолютное первое будет по итогам квартала Первое место за этап всего лишь показывает, что именно за этот этап был точный прогноз. Тот, кто пропустил хоть один прогноз, получает "штраф", и ему сложно будет выйти в победители, много пропусков - фактически невозможно Если за каждый этап присваивать места только постоянным участникам, справедливе не станет
Faceless написав:Если за каждый этап присваивать места только постоянным участникам, справедливе не станет
не согласен, те кто хотят участвовать не будут делать пропуски...а так у вас выходит 2 пропуска из 6 прогнозов и бац - первое место (это не справедливо для тех кто шел в первой 3-ке или пятерке),
тому мене цей прогноз не ціавить взагалі
Ну легко увидеть, сколько тогда по вашему "тех, кто хотят участвовать". Для чего эти ограничения то?
Еще раз, у него НЕТ первого места, у него 20-е. Просто именно в этом этапе его прогноз оказался точен, именно это и фиксируется. Победителем будет тот, кто займет абсолютное первое место по итогам квартала