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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:43
27.27 на конец года
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lamal
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:52
Игорь Алексеевич написав:
потом читаю их статьи на др. ветках. их прогнозы и их статьи помогают
Чи можна посилання на цікаве чтиво?
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V2
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:00
27.41 на кінець року
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vovakwasov
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:37
27.52
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Patrick
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:47
27.95 на 31.12.2021
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sergikkc007
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:29
27,43 на 31.12
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orest
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:44
Схоже усіх усе влаштовує. А якщо перед НР почнуть нагнітати вгору, все-одно не вгадаєш.
Нехай 27.36.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:46
Нехай 27,39 на кінець року
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Faceless
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