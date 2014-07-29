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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1723172417251726
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27.27 на конец года
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:52

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

  Игорь Алексеевич написав:потом читаю их статьи на др. ветках. их прогнозы и их статьи помогают


Чи можна посилання на цікаве чтиво?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:00

27.41 на кінець року
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:37

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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:47

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sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27,43 на 31.12
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:44

Схоже усіх усе влаштовує. А якщо перед НР почнуть нагнітати вгору, все-одно не вгадаєш.
Нехай 27.36.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Нехай 27,39 на кінець року
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

А вот хз, пусть 27.4
Mayag
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