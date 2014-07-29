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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:43
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
27.27 на конец года
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:29
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
27,43 на 31.12
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:44
Схоже усіх усе влаштовує. А якщо перед НР почнуть нагнітати вгору, все-одно не вгадаєш.
Нехай 27.36.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
Нехай 27,39 на кінець року
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
А вот хз, пусть 27.4
Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:00
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
Упс, ніхто не зафіксував? Я глянув на 15:50
Львів 27,35
Київ 27,45
Одеса 27,37
Харків 27,50
Дніпро 27,50
Вінниця 27,40
Чернівці 27,38
Запоріжжя 27,40
Хмельницький 27,40
Всіх з прийдешнім Новим роком! Здоров"я, миру, достатку, добра...
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