ТАС безнал 27,60
Альфа безнал 27,44
З святами, що настають!
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Додано: Суб 01 січ, 2022 12:11
Додано: Суб 01 січ, 2022 19:57
Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу за 4 квартал 2021 р. :
І місце - orest з похибкою менше копійки
ІІ місце - vovakwasov з похибкою трохи менше 3 копійок
ІІІ місце - Mayag з похибкою менше 4 копійок
Переможець за абсолютним рейтингом за четвертий квартал 2021 - Mayag з середньою похибкою 21,14 копійки.
ІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 22 копійок
ІІІ місце - orest з похибкою трохи менше 24 копійок
Медаль переможцю буде найближчим часом
Всім дякую за участь!
Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Прогнози на 15.01 приймаються до кінця дня 02.01
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