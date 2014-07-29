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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1724172517261727
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:30

ТАС безнал 27,60
Альфа безнал 27,44

З святами, що настають!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 09:31

Faceless, просыпайтесь! Пора подбить итоги прогнозирования!
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:11

  sergikkc007 написав:Faceless, просыпайтесь! Пора подбить итоги прогнозирования!

народ ждет медалек :D
Shaman
 
Повідомлень: 1587
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 19:57

Зображення

Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу за 4 квартал 2021 р. :
І місце - orest з похибкою менше копійки
ІІ місце - vovakwasov з похибкою трохи менше 3 копійок
ІІІ місце - Mayag з похибкою менше 4 копійок

Переможець за абсолютним рейтингом за четвертий квартал 2021 - Mayag з середньою похибкою 21,14 копійки.
ІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 22 копійок
ІІІ місце - orest з похибкою трохи менше 24 копійок

Медаль переможцю буде найближчим часом

Всім дякую за участь!

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)

Прогнози на 15.01 приймаються до кінця дня 02.01
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:17

27.56 на 15 січня 2022
vovakwasov
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27.67 на 15.01.2022
Patrick
 
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27.77
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 21:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

28.12
холява
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Повідомлень: 3413
З нами з: 27.09.12
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sergikkc007
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