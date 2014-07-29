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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1727172817291730
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

27,83
orest
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10

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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

28.33
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:11

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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:06

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

27.92
zolotko
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

28,5
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

01.20.22 28,20
01.31.22 27,80
Delta7
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