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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 16 січ, 2022 18:03
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orest
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Не чекав такого зростання на 15-те.
Але, як то кажуть, "якщо вже згоріла хата, гори і хлів".
28,44 нехай.
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Ірина_
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