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Додано: Нед 16 січ, 2022 18:03
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
27,83
Додано: Нед 16 січ, 2022 18:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
28.33
Додано: Нед 16 січ, 2022 19:06
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
27.92
Додано: Нед 16 січ, 2022 19:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
28,5
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:23
Не чекав такого зростання на 15-те.
Але, як то кажуть, "якщо вже згоріла хата, гори і хлів".
28,44 нехай.
Додано: Нед 16 січ, 2022 21:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
01.20.22 28,20
01.31.22 27,80
Додано: Нед 16 січ, 2022 23:53
Faceless я думал ваш прогноз засчитан, ночью и 3 часа разве имеют значение? хотя стонущие...)))
Я подожду до завтра, уже поставил напоминалку, что б не забыть прогноз написать Вчера вакцинировался в 3-й раз, с ночи колбасило почти сутки, нет сил думать.
Нежданчик конечно с курсом, но с рубликом идем +- ровно
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