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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:53

К 11.50 столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в розничной и мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 33,10/33,30 UAH/EUR.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:36

Дата: 22 декабря 2017 г. 16.35
Рынок наличных Киева

Мелкий опт («неформал»)

$ 27,90/27,96 UAH/USD (с утра 27,92-28,00/28,05-15 UAH/USD, к полудню 27,95/28,10 UAH/USD)
€ 33,00/33,10-15 UAH/EUR (с утра 33,10/33,30 UAH/EUR, к полудню 33,10/33,30 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 декабря стартовали в условиях хаоса в настроениях и невозможности достоверного определения реального тренда рынка (спрос, баланс или офера).

К полудню столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в розничной и мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 33,10/33,30 UAH/EUR.

После полудня на столичном наличном рынке стартовала более заметная ценовая коррекция ростом оферов СКВ, которую местные дилеры старались своим дисконтированием действующих цен «догнать», обеспечив рынку равновесие покупок и продаж.

К финишу торгов баланс спроса и предложения на столичном рынке удалось сохранить, что, собственно, и стало основным источником приличной итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:21

Курси валют у Києві станом на 25.12.2017

К 23:47, 25 декабря 2017 г. столичный курс равен:
Валюта Покупка Продажа
USD 27.76000 28.07400
EUR 32.74700 33.32040
RUB 0.41420 0.48280
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