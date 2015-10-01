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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:53
К 11.50 столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в розничной и мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 33,10/33,30 UAH/EUR.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:36
Дата: 22 декабря 2017 г. 16.35
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 27,90/27,96 UAH/USD (с утра 27,92-28,00/28,05-15 UAH/USD, к полудню 27,95/28,10 UAH/USD)
€ 33,00/33,10-15 UAH/EUR (с утра 33,10/33,30 UAH/EUR, к полудню 33,10/33,30 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 декабря стартовали в условиях хаоса в настроениях и невозможности достоверного определения реального тренда рынка (спрос, баланс или офера).
К полудню столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в розничной и мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 33,10/33,30 UAH/EUR.
После полудня на столичном наличном рынке стартовала более заметная ценовая коррекция ростом оферов СКВ, которую местные дилеры старались своим дисконтированием действующих цен «догнать», обеспечив рынку равновесие покупок и продаж.
К финишу торгов баланс спроса и предложения на столичном рынке удалось сохранить, что, собственно, и стало основным источником приличной итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:21
Курси валют у Києві станом на 25.12.2017
К 23:47, 25 декабря 2017 г. столичный курс равен:
Валюта Покупка Продажа
USD 27.76000 28.07400
EUR 32.74700 33.32040
RUB 0.41420 0.48280
Додано: Вів 26 гру, 2017 11:05
Дата: 26 декабря 2017 г.
Рынок наличных Киева 11.04
Мелкий опт и розница «неформал»
$ 27,83/27,90 UAH/USD
EUR 32,80/33,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря на указанное время
констатировали тишину и отсутствие реальных сделок.
Додано: Вів 26 гру, 2017 12:11
К 12.07 столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,83/27,85 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR.
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:47
Дата: 26 декабря 2017 г. 17.4
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 27,75/27,83 UAH/USD (с утра 27,83/27,90 UAH/USD, к полудню 27,83/27,85 UAH/USD)
€ 32,85/32,95 UAH/EUR (с утра 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню 32,85/32,95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 декабря стартовали в пассивности потенциальных клиентов, которые никак не могли решиться на визит в киевские «обменки».
Наконец, еще до полудня «лед тронулся». Сделки констатировали относительное равновесие покупок и продаж, позволив местным дилера инициировать сужение маржи.
К полудню столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,83/27,85 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR.
После полудня на столичном наличном рынке клиенты начали «нести» валюту более активно, заставляя местных дилеров снижать действующие цены, небезуспешно пытаясь сохранить действующий баланс спрос/предложение.
К финишу торгов баланс спроса и предложения на столичном рынке удалось сохранить, что, собственно, и стало основным источником приличной итоговой ликвидности, заслужившей, как и накануне, «твердую четверку».
Додано: Сер 27 гру, 2017 10:13
Дата: 27 декабря 2017 г.
Рынок наличных Киева 10.08
Мелкий опт и розница «неформал»
$ 27,70/27,80 UAH/USD
EUR 32,80/32,90 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 декабря на указанное время
констатировали равновесие покупок и продаж. Обороты на моменте низкие.
Додано: Сер 27 гру, 2017 12:15
К 12.09 столичные валютчики, констатировали пятикопеечные прибавки по обеим позициями наличного доллара и евро. Очевидно, потенциальные клиенты столичного рынка наличных впечатлились» дополуденным ростом курса безналичного «американца». На моменте в Киеве действуют цены: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR.
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:31
Дата: 27 декабря 2017 г. 17.04
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 27,75/27,85 UAH/USD (с утра 27,83/27,90 UAH/USD, к полудню 27,83/27,85 UAH/USD)
€ 32,90/33,95 UAH/EUR (с утра 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню 32,85/32,95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 декабря стартовали довольно рано в условиях сбалансированности покупок и продаж в паре доллар-гривня.
До полудня сделки констатировали относительное равновесие покупок и продаж, однако «зеленое» ралли межбанка вызвало рост клиентских покупок «американца», что, в свою очередь, стало основной причиной полуденного роста цен до 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR. На 12.10 на рынке столицы сохранилось равновесие покупок и продаж.
После полудня на столичном наличном рынке клиенты свернули валютообменные проекты, ограничиваясь лишь розничными объемами. В немалой степени падению торговой активности способствовал рост дорожных пробок на улицах столицы.
По итогам среды относительная сбалансированность спроса и предложения сохранилась, обеспечив «хорошую» итоговую ликвидность, аккурат, на «четверку», как и накануне.
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