Курси валют у Києві

Додано: Сер 27 гру, 2017 17:31

Дата: 27 декабря 2017 г. 17.04

Рынок наличных Киева



Мелкий опт («неформал»)



$ 27,75/27,85 UAH/USD (с утра 27,83/27,90 UAH/USD, к полудню 27,83/27,85 UAH/USD)

€ 32,90/33,95 UAH/EUR (с утра 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню 32,85/32,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 декабря стартовали довольно рано в условиях сбалансированности покупок и продаж в паре доллар-гривня.



До полудня сделки констатировали относительное равновесие покупок и продаж, однако «зеленое» ралли межбанка вызвало рост клиентских покупок «американца», что, в свою очередь, стало основной причиной полуденного роста цен до 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR. На 12.10 на рынке столицы сохранилось равновесие покупок и продаж.



После полудня на столичном наличном рынке клиенты свернули валютообменные проекты, ограничиваясь лишь розничными объемами. В немалой степени падению торговой активности способствовал рост дорожных пробок на улицах столицы.



По итогам среды относительная сбалансированность спроса и предложения сохранилась, обеспечив «хорошую» итоговую ликвидность, аккурат, на «четверку», как и накануне.