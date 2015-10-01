Курси валют у Києві

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 28 гру, 2017 12:15
К 12.06 столичные валютчики, констатировали прибавки по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения преобладания спроса. На моменте в Киеве действуют цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 33,05/33,20 UAH/EUR.
Додано: Чет 28 гру, 2017 12:21
К 12.06 столичные валютчики, констатировали прибавки по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения преобладания спроса. На моменте в Киеве действуют цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 33,05/33,20 UAH/EUR.
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:29
Дата: 28 декабря 2017 г. 17.13
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 27,90-95/28,04 UAH/USD (с утра 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню 27,90/28,00 UAH/USD)
€ 33,05/33,20 UAH/EUR (с утра 33,05/33,20 UAH/EUR, к полудню 33,05/33,25 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 декабря стартовали в условиях преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня. Обороты на моменте низкие, в Киеве туман.
До полудня настроение на рынке столицы не изменилось – преобладал клиентский спрос, сопровождаемый ростом действующих цен.
К полудню столичные валютчики, констатировали прибавки по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения преобладания спроса. На 12.10 моменте в Киеве действуют цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 33,05/33,20 UAH/EUR.
После обеда на столичном наличном рынке клиенты немного умерили свою покупательскую агрессивность, выровняв рынок в баланс спрос/предложение. Полагаю, в этом определенная заслуга незначительной послеобеденной коррекции «зелени» на межбанке.
Итак, по итогам четверга на рынке столицы равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты остались на «хорошем» уровне, как и накануне, заслужив «четверку».
Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:26
Дата: 29 декабря 2017 г.
Рынок наличных Киева 10.22
Мелкий опт и розница «неформал»
$ 27,95-28,00/28,10-15 UAH/USD
EUR 33,15/33,45 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря на указанное время
констатировали относительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании спроса в паре доллар-гривня.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:57
ранд ЮАР
где это можно купить в Киеве ( адреса с курсами желательно), спасибо
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:03
К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:54
Дата: 29 декабря 2017 г. 16.37
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 28,10/28,30 UAH/USD (с утра 27,95-28,00/26,10-15 UAH/USD, к полудню 28,02/28,10 UAH/USD)
€ 33,30/33,50 UAH/EUR (с утра 33,15/33,45 UAH/EUR, к полудню 33,25/33,45 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладании спроса.
К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
После обеда на столичном наличном рынке появились «несистемные» (нерегулярные) клиенты, которые своими покупками немного перекосили местный рынок в сторону спроса, одновременно вынудив здешних дилеров приподнять действующие цены.
По итогам пятницы относительная сбалансированность рынка при незначительном преобладании спроса. Ликвидность осталась на «хорошем» уровне, заслужив «четверку», как и на предыдущей сессии.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 02:11
Курс валют у Києві на 05.01.2018
покупка продажа
USD 27,772 — 28,165
EUR 33,102 — 33,908
RUB 0,428 — 0,493
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:26
Дата: 09 января 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.14
Мелкий опт и розница «неформал»
$ 28,15/28,25 UAH/USD
EUR 33,65/33,80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 января на указанное время
констатировали относительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании приноса в паре доллар-гривня.
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:09
К 13.03 столичные валютчики, констатировали относительную стабильность по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладания оферов со стороны клиентов.
На моменте в Киеве действуют цены: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 33,65/33,80 UAH/EUR.
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