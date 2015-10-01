RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:15

К 12.06 столичные валютчики, констатировали прибавки по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения преобладания спроса. На моменте в Киеве действуют цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 33,05/33,20 UAH/EUR.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60505
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3552 раз.
Подякували: 6807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 12:21

К 12.06 столичные валютчики, констатировали прибавки по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения преобладания спроса. На моменте в Киеве действуют цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 33,05/33,20 UAH/EUR.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60505
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3552 раз.
Подякували: 6807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:29

Дата: 28 декабря 2017 г. 17.13
Рынок наличных Киева

Мелкий опт («неформал»)

$ 27,90-95/28,04 UAH/USD (с утра 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню 27,90/28,00 UAH/USD)
€ 33,05/33,20 UAH/EUR (с утра 33,05/33,20 UAH/EUR, к полудню 33,05/33,25 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 декабря стартовали в условиях преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня. Обороты на моменте низкие, в Киеве туман.

До полудня настроение на рынке столицы не изменилось – преобладал клиентский спрос, сопровождаемый ростом действующих цен.

К полудню столичные валютчики, констатировали прибавки по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения преобладания спроса. На 12.10 моменте в Киеве действуют цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 33,05/33,20 UAH/EUR.

После обеда на столичном наличном рынке клиенты немного умерили свою покупательскую агрессивность, выровняв рынок в баланс спрос/предложение. Полагаю, в этом определенная заслуга незначительной послеобеденной коррекции «зелени» на межбанке.
Итак, по итогам четверга на рынке столицы равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты остались на «хорошем» уровне, как и накануне, заслужив «четверку».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60505
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3552 раз.
Подякували: 6807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:26

Дата: 29 декабря 2017 г.

Рынок наличных Киева 10.22

Мелкий опт и розница «неформал»

$ 27,95-28,00/28,10-15 UAH/USD
EUR 33,15/33,45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря на указанное время
констатировали относительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании спроса в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60505
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3552 раз.
Подякували: 6807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:57

ранд ЮАР

где это можно купить в Киеве ( адреса с курсами желательно), спасибо
mace413igor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 29.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:03

К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60505
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3552 раз.
Подякували: 6807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:54

Дата: 29 декабря 2017 г. 16.37
Рынок наличных Киева

Мелкий опт («неформал»)

$ 28,10/28,30 UAH/USD (с утра 27,95-28,00/26,10-15 UAH/USD, к полудню 28,02/28,10 UAH/USD)
€ 33,30/33,50 UAH/EUR (с утра 33,15/33,45 UAH/EUR, к полудню 33,25/33,45 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладании спроса.

К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.

После обеда на столичном наличном рынке появились «несистемные» (нерегулярные) клиенты, которые своими покупками немного перекосили местный рынок в сторону спроса, одновременно вынудив здешних дилеров приподнять действующие цены.

По итогам пятницы относительная сбалансированность рынка при незначительном преобладании спроса. Ликвидность осталась на «хорошем» уровне, заслужив «четверку», как и на предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60505
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3552 раз.
Подякували: 6807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 02:11

Курс валют у Києві на 05.01.2018

покупка продажа
USD 27,772 — 28,165
EUR 33,102 — 33,908
RUB 0,428 — 0,493
jakecopernik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 21.07.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:26

Дата: 09 января 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.14

Мелкий опт и розница «неформал»

$ 28,15/28,25 UAH/USD
EUR 33,65/33,80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 января на указанное время
констатировали относительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании приноса в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60505
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3552 раз.
Подякували: 6807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:09

К 13.03 столичные валютчики, констатировали относительную стабильность по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладания оферов со стороны клиентов.
На моменте в Киеве действуют цены: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 33,65/33,80 UAH/EUR.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60505
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3552 раз.
Подякували: 6807 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 157158159160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Харкові 1 ... 170, 171, 172
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
1719 121275
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 13:26
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 203, 204, 205
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2045 137069
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 13:12
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 154, 155, 156
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1556 105327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 13:09
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3129)
09.01.2018 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.