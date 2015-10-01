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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 15 січ, 2018 10:53
Дата: 15 января 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.52
Мелкий опт и розница «неформал»
$ 28,50/28,60 UAH/USD
EUR 34,62/34,75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 января на указанное время
констатировали равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 12:34
К 12.27 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,47/28,57 UAH/USD, евро – 34,65/34,90 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:25
Дата: 15 января 2018 г. на 17.12
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 28,52/28,57 UAH/USD (с утра 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню 28,47/26,57 UAH/USD)
€ 34,70/34,90 UAH/EUR (с утра 34,62/34,75 UAH/EUR, к полудню 34,65/34,90 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 января стартовали в условиях довольно вялой двусторонней торговли в паре доллар-гривня.
К 12.27 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,47/28,57 UAH/USD, евро – 34,65/34,90 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.
После обеда на столичном наличном рынке ситуация изменилась: рынок, констатировал возобновление клиентских покупок в парах доллар-гривня и евро-гривня, заставивших местных дилеров поднимать действующие цены.
Своевременная реакция на клиентские «вызовы» позволила сохранить рынок в состоянии равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «четверку c минусом», констатировала снижение показателей предыдущей сессии.
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