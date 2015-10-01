RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 10:53

Дата: 15 января 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.52

Мелкий опт и розница «неформал»

$ 28,50/28,60 UAH/USD
EUR 34,62/34,75 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 января на указанное время
констатировали равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60711
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3571 раз.
Подякували: 6826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:34

К 12.27 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,47/28,57 UAH/USD, евро – 34,65/34,90 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60711
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3571 раз.
Подякували: 6826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:25

Дата: 15 января 2018 г. на 17.12
Рынок наличных Киева

Мелкий опт («неформал»)

$ 28,52/28,57 UAH/USD (с утра 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню 28,47/26,57 UAH/USD)
€ 34,70/34,90 UAH/EUR (с утра 34,62/34,75 UAH/EUR, к полудню 34,65/34,90 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 января стартовали в условиях довольно вялой двусторонней торговли в паре доллар-гривня.

К 12.27 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,47/28,57 UAH/USD, евро – 34,65/34,90 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.

После обеда на столичном наличном рынке ситуация изменилась: рынок, констатировал возобновление клиентских покупок в парах доллар-гривня и евро-гривня, заставивших местных дилеров поднимать действующие цены.

Своевременная реакция на клиентские «вызовы» позволила сохранить рынок в состоянии равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «четверку c минусом», констатировала снижение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60711
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3571 раз.
Подякували: 6826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 10:41

Дата: 16 января 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт и розница «неформал»

$ 28,55/28,60 UAH/USD
EUR 34,60/34,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 января на указанное время
констатировали равновесную низколиквидную торговлю в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60711
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3571 раз.
Подякували: 6826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 11:56

К 11.55 столичные валютчики, констатировав достаточно сбалансированное состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,52/28,60 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет равновесная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60711
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3571 раз.
Подякували: 6826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:30

Около 12.27 на «неформальном» рынке столицы цена доллара после динамичного роста консолидировалась на цифре 28,60/28,67 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. Этот подскок не привел к сообразному росту оборотов – здесь по-прежнему ликвидность остается вялой.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60711
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3571 раз.
Подякували: 6826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:58

Дата: 16 января 2018 г. на 17.54
Рынок наличных Киева

Мелкий опт («неформал»)

$ 28,60/28,65 UAH/USD (с утра 28,55/28,60 UAH/USD, к обеду 28,60/26,67 UAH/USD)
€ 34,85/34,95 UAH/EUR (с утра 34,60/34,95 UAH/EUR, к обеду 34,85/34,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 января стартовали в условиях довольно вялой двусторонней торговли в паре доллар-гривня.

Около 12.27 на «неформальном» рынке столицы цена доллара после динамичного роста консолидировалась на цифре 28,60/28,67 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. Этот подскок не привел к сообразному росту оборотов – здесь по-прежнему ликвидность оставалась вялой.

После обеда на столичном наличном рынке ситуация из-за затишья в стане потенциальных покупателей, местные дилеры были вынуждены понизить офера «американца». Сессия вторника на рынке столицы закончилась равновесием покупок и продаж, которое, впрочем, не спасло обороты от потерь – по итогам дня «неформалы» столицы поставили «тройку», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60711
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3571 раз.
Подякували: 6826 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 159160161162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Krechet і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 205, 206, 207
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2066 138004
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 17:29
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 172, 173, 174
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
1738 122298
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 17:25
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 156, 157, 158
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1572 106217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 17:24
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.