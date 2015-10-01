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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 15 січ, 2018 10:53
Дата: 15 января 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.52
Мелкий опт и розница «неформал»
$ 28,50/28,60 UAH/USD
EUR 34,62/34,75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 января на указанное время
констатировали равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 12:34
К 12.27 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,47/28,57 UAH/USD, евро – 34,65/34,90 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:25
Дата: 15 января 2018 г. на 17.12
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 28,52/28,57 UAH/USD (с утра 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню 28,47/26,57 UAH/USD)
€ 34,70/34,90 UAH/EUR (с утра 34,62/34,75 UAH/EUR, к полудню 34,65/34,90 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 января стартовали в условиях довольно вялой двусторонней торговли в паре доллар-гривня.
К 12.27 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,47/28,57 UAH/USD, евро – 34,65/34,90 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.
После обеда на столичном наличном рынке ситуация изменилась: рынок, констатировал возобновление клиентских покупок в парах доллар-гривня и евро-гривня, заставивших местных дилеров поднимать действующие цены.
Своевременная реакция на клиентские «вызовы» позволила сохранить рынок в состоянии равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «четверку c минусом», констатировала снижение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 10:41
Дата: 16 января 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт и розница «неформал»
$ 28,55/28,60 UAH/USD
EUR 34,60/34,95 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 января на указанное время
констатировали равновесную низколиквидную торговлю в паре доллар-гривня.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 11:56
К 11.55 столичные валютчики, констатировав достаточно сбалансированное состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,52/28,60 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет равновесная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 12:30
Около 12.27 на «неформальном» рынке столицы цена доллара после динамичного роста консолидировалась на цифре 28,60/28,67 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. Этот подскок не привел к сообразному росту оборотов – здесь по-прежнему ликвидность остается вялой.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:58
Дата: 16 января 2018 г. на 17.54
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 28,60/28,65 UAH/USD (с утра 28,55/28,60 UAH/USD, к обеду 28,60/26,67 UAH/USD)
€ 34,85/34,95 UAH/EUR (с утра 34,60/34,95 UAH/EUR, к обеду 34,85/34,95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 января стартовали в условиях довольно вялой двусторонней торговли в паре доллар-гривня.
Около 12.27 на «неформальном» рынке столицы цена доллара после динамичного роста консолидировалась на цифре 28,60/28,67 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. Этот подскок не привел к сообразному росту оборотов – здесь по-прежнему ликвидность оставалась вялой.
После обеда на столичном наличном рынке ситуация из-за затишья в стане потенциальных покупателей, местные дилеры были вынуждены понизить офера «американца». Сессия вторника на рынке столицы закончилась равновесием покупок и продаж, которое, впрочем, не спасло обороты от потерь – по итогам дня «неформалы» столицы поставили «тройку», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 10:39
Дата: 17 января 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт и розница «неформал»
$ 28,60/28,75 UAH/USD
EUR 34,80/35,00 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 января на указанное время
констатировали отсутствие реальных сделок. «Народ определяется».
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Додано: Сер 17 січ, 2018 12:06
К 12.02 столичные валютчики, констатировав пролонгацию сбалансированной, но вялотекущей торговли, сузили спред в парах доллар-гривня и евро-гривня: 28,62/28,70 UAH/USD, евро – 34,93/35,05 UAH/EUR.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:21
Дата: 17 января 2018 г. на 17.20
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 28,67/28,75 UAH/USD (с утра 28,60/28,75 UAH/USD, к полудню 28,62/26,70 UAH/USD)
€ 34,97/35,10 UAH/EUR (с утра 34,80/35,00 UAH/EUR, к обеду 34,93/35,05 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 января стартовали в условиях отсутствие реальных сделок. «Народ определяется»,- поясняли местные дилеры.
К 12.02 столичные валютчики, констатировав пролонгацию сбалансированной, но вялотекущей торговли, сузили спред в парах доллар-гривня и евро-гривня: 28,62/28,70 UAH/USD, евро – 34,93/35,05 UAH/EUR.
После обеда на столичном наличном рынке продолжалось подорожание «американца», куры которого вверх подталкивали клиентский спрос на фоне отсутствия в должном объеме оферов, первопричиной которых стало сохранение «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.
Сессия среды на рынке столицы закончилась равновесием покупок и продаж, которое, обеспечило незначительный прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «четверку с минусом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
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