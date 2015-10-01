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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 18 січ, 2018 10:39
Дата: 18 января 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт и розница «неформал»
$ 28,67/28,75 UAH/USD
EUR 34,95/35,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января на указанное время
констатировали сбалансированную, но низколиквидную торговлю в паре доллар-гривня.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 11:25
К 10.24 доллар в столице на наличном рынке вырос к 28,75/28,80 UAH/USD.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 12:09
К 11.48 столичные валютчики, констатировав заметное сужение спреда для оптовых партий торговавшейся валюты: 28,73-74/28,78-80 UAH/USD, евро – 34,95-35,00/35,10-15 UAH/EUR. Столь заметно сузить маржу позволил баланс спрос/предложение.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 17:28
Дата: 18 января 2018 г. на 17.20
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 28,75/28,85 UAH/USD (с утра 28,67/28,75 UAH/USD, к полудню 28,73-74/26,78-80 UAH/USD)
€ 35,07/35,20 UAH/EUR (с утра 34,95/35,10 UAH/EUR, к полудню 34,95-35,00/35,10-15 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января стартовали в условиях сбалансированной, но низколиквидной торговли в паре доллар-гривня.
К 12.00 столичные валютчики, констатировав заметное сужение спреда для оптовых партий торговавшейся валюты: 28,73-74/28,78-80 UAH/USD, евро – 34,95-35,00/35,10-15 UAH/EUR. Столь заметно сузить маржу позволил баланс спрос/предложение.
После обеда на столичном наличном рынке продолжалось подорожание «американца», куры которого вверх подталкивали клиентский спрос на фоне отсутствия в должном объеме оферов, первопричиной которых стало сохранение «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.
Сессия четверга на рынке столицы закончилась равновесием покупок и продаж, которое, обеспечило повторение показателей предыдущей сессии на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «четверку с минусом».
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