RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 10:39

Дата: 18 января 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт и розница «неформал»

$ 28,67/28,75 UAH/USD
EUR 34,95/35,10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января на указанное время
констатировали сбалансированную, но низколиквидную торговлю в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60785
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3573 раз.
Подякували: 6830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:25

К 10.24 доллар в столице на наличном рынке вырос к 28,75/28,80 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60785
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3573 раз.
Подякували: 6830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 12:09

К 11.48 столичные валютчики, констатировав заметное сужение спреда для оптовых партий торговавшейся валюты: 28,73-74/28,78-80 UAH/USD, евро – 34,95-35,00/35,10-15 UAH/EUR. Столь заметно сузить маржу позволил баланс спрос/предложение.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60785
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3573 раз.
Подякували: 6830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:28

Дата: 18 января 2018 г. на 17.20
Рынок наличных Киева

Мелкий опт («неформал»)

$ 28,75/28,85 UAH/USD (с утра 28,67/28,75 UAH/USD, к полудню 28,73-74/26,78-80 UAH/USD)
€ 35,07/35,20 UAH/EUR (с утра 34,95/35,10 UAH/EUR, к полудню 34,95-35,00/35,10-15 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января стартовали в условиях сбалансированной, но низколиквидной торговли в паре доллар-гривня.

К 12.00 столичные валютчики, констатировав заметное сужение спреда для оптовых партий торговавшейся валюты: 28,73-74/28,78-80 UAH/USD, евро – 34,95-35,00/35,10-15 UAH/EUR. Столь заметно сузить маржу позволил баланс спрос/предложение.

После обеда на столичном наличном рынке продолжалось подорожание «американца», куры которого вверх подталкивали клиентский спрос на фоне отсутствия в должном объеме оферов, первопричиной которых стало сохранение «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.

Сессия четверга на рынке столицы закончилась равновесием покупок и продаж, которое, обеспечило повторение показателей предыдущей сессии на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «четверку с минусом».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60785
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3573 раз.
Подякували: 6830 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 156, 157, 158
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1578 106474
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 17:29
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 206, 207, 208
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2074 138273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 17:28
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 173, 174, 175
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
1746 122625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 16:55
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12274)
18.01.2018 19:25
ПУМБ (20760)
18.01.2018 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.