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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:05

К 11.58 столичные валютчики, констатировали снижение действующих оптовых цен здешнего рынка (28,42/28,48 UAH/USD, евро – 35,30/35,60 UAH/EUR), доложив о сохранении доминирования клиентского предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:26

Дата: 26 января 2018 г. на 16.23
Рынок наличных Киева

Мелкий опт и розница («неформал»)

$ 28,30/28,45 UAH/USD (опт) (с утра 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню 28,42/26,48 UAH/USD)
€ 35,30/35,45 UAH/EUR (опт) (с утра 35,45/35,60 UAH/EUR, к полудню 35,30/35,60 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 января на старте констатировали доминирование клиентского предложения в паре доллар-гривня.

К 12.00 на рынке наличных Киева произошло снижение действующих оптовых цен здешнего рынка (28,42/28,48 UAH/USD, евро – 35,30/35,60 UAH/EUR), на фоне сохранения доминирования клиентского предложения.

После обеда на столичном наличном рынке сохранилась «медвежья» тенденция, «перекосив» в итоге здешнюю «наличку» в сторону «приноса». Но это не повредило обороты, продемонстрировавшие прогресс и заслужившие «четверку», улучшив показатели предыдущей сессии. Столичных валютчиков выручили несколько сделок с евро. Кроссом через доллар и через гривню.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 11:14

Дата: 29 января 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.54

Средний опт «неформал»

$ 28,00/28,25 UAH/USD
EUR 34,75/35,20 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 января стартовали в условиях доминирования клиентского предложения в паре доллар-гривня.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 11:51

К 11.48 столичные валютчики-оптовики констатировали сужение спреда действующих цен в паре доллар-гривня (28,05-10/28,15-20 UAH/USD, евро – 34,90/35,20-30 UAH/EUR), доложив о сложившейся паузе в торговле из-за шокировавшего клиентов падения действующих цен.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:07

Дата: 29 января 2018 г. на 18.04
Рынок наличных Киева

Мелкий опт и розница («неформал»)

$ 28,00/28,10 UAH/USD (с утра 28,00/28,25UAH/USD, к полудню 28,05-10/28,15-20 UAH/USD)
€ 34,70/35,00 UAH/EUR (с утра 34,75/35,20 UAH/EUR, к полудню 34,90/35,30 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 января стартовали в условиях доминирования клиентского предложения в паре доллар-гривня.

К 12.00 столичные валютчики-оптовики констатировали сужение спреда действующих цен в паре доллар-гривня (28,05-10/28,15-20 UAH/USD, евро – 34,90/35,20-30 UAH/EUR), доложив о сложившейся паузе в торговле из-за шокировавшего клиентов падения действующих цен.

После обеда на столичном наличном рынке сохранился тренд на снижение действующих цен как под давлением «приноса», так и по причине клиентского дисконтирования в рамках выравнивания спроса и предложения.

К вечеру понедельника на рынке столицы удалось сохранить баланс спроса и предложения, благодаря которому обороты остались на приличном уровне. Заслужив по итогам дня «твердую четверку», как и в пятницу.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:39

Дата: 30 января 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Средний опт «неформал»

$ 27,80-85/28,00-05 UAH/USD
EUR 34,50/35,00 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 января стартовали в условиях временной тишины. Клиенты и дилеры пока воздерживаются».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:15

К 12.03 столичные валютчики-оптовики констатировали сужение спреда действующих цен в паре доллар-гривня (27,80-85/27,95-97 UAH/USD, евро – 34,45-55/34,70-75 UAH/EUR), доложив о сложившемся относительном равновесии покупок и продаж. Без ажитаций и фанатизма.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:50

Дата: 30 января 2018 г. на 17.55
Рынок наличных Киева

Мелкий опт и розница («неформал»)

$ 27,7-75/27,90 UAH/USD (с утра 27,70-75/28,00-05 UAH/USD, к полудню 27,80-85/27,95-97 UAH/USD)
€ 34,60/34,85 UAH/EUR (с утра 34,50/35,00 UAH/EUR, к полудню 34,45-55/34,70-75 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 января стартовали в условиях временной тишины. Клиенты и дилеры на старте торгов временно воздерживались от операций.

К 12.03 столичные валютчики-оптовики констатировали сужение спреда действующих цен в паре доллар-гривня (27,80-85/27,95-97 UAH/USD, евро – 34,45-55/34,70-75 UAH/EUR), доложив о сложившемся относительном равновесии покупок и продаж. Без ажитаций и фанатизма.

После обеда на столичном наличном рынке сохранилось относительное равновесие покупок и продаж, в значительной степени способствовавшее приличным, на «твердую четверку», оборотам, повторившим показатели предыдущей сессии.

Заметно помогли сберечь хорошую итоговую ликвидность киевским валютчикам удачно проведенные сделки с евро через доллар.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 07:26

Re: Курси валют у Києві

Доллар — 28грн.
Евро — 34.79грн.
Рубль — 0.5грн.
jakecopernik
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