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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 17:43
Дата: 14 февраля 2018 г. на 17.27
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,90/27,05 UAH/USD (с утра 26,85/27,00 UAH/USD, к полудню 26,80/26,87 UAH/USD)
€ 33,20/33,40 UAH/EUR (с утра 33,20/33,40 UAH/EUR, к полудню 33,10/33,40 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 февраля стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Сохраняются риски обострения гривнедефицита. Обороты низкие.
К 12.14 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении спреда понизившихся действующих цен (26,80/26,87 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR), сопровождаемого относительным равновесием покупок и продаж на фоне низкой ликвидности и рисков гривнедефицита.
После обеда на столичном наличном рынке активизировались клиентские покупки, заставив местных дилеров поднимать действующие цены. Вовремя выросшие котировки обеспечили на столичном наличном рынке равновесие покупок и продаж, что в свою очередь обеспечило рост ликвидности, заслужившей по итогам среды «твердую четверку», улучшив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 10:44
Дата: 15 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.38
Мелкий опт «неформал»
$ 26,90/27,05 UAH/USD
EUR 33,45/33,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 февраля стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Обороты низкие.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 11:59
К 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о «размывании» действующих цен с очевидным стремлением к росту: 26,90-95/27,05-10 UAH/USD, евро - 33,60-65/33,85-90 UAH/EUR. На этом фоне в городе относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое «сиротскими» оборотами.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 17:47
Дата: 15 февраля 2018 г. на 17.00
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,10/27,20 UAH/USD (с утра 26,90/27,05 UAH/USD, к полудню 26,90-95/27,05-10 UAH/USD)
€ 33,70/33,85 UAH/EUR (с утра 33,45/33,65 UAH/EUR, к полудню 33,60-65/33,85-90 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 февраля стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Обороты низкие.
К 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о «размывании» действующих цен с очевидным стремлением к росту: 26,90-95/27,05-10 UAH/USD, евро - 33,60-65/33,85-90 UAH/EUR. На этом фоне в городе относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое «сиротскими» оборотами.
После обеда на столичном наличном рынке активизировались клиентские покупки, заставив местных дилеров поднимать действующие цены. Вовремя выросшие котировки обеспечили на столичном наличном рынке равновесие покупок и продаж, что в свою очередь обеспечило сохранение ликвидности на приличном уровне, заслужив по итогам четверга «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:36
Дата: 16 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 27,17/27,30 UAH/USD
EUR 33,87/34,15 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 февраля стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Обороты низкие.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:07
К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о «размывании» действующих цен с очевидными признаками растерянности у клиентов и самих дилеров, не определившихся с дальнейшим направлением движения рынка. На моменте в Киеве на местном наличном рынке действовали цены: 27,10-15/27,20-30 UAH/USD, евро - 33,95/34,15 UAH/EUR. На этом фоне в городе относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое розничными оборотами.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:32
Дата: 16 февраля 2018 г. на 16.22
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,20/27,30 UAH/USD (с утра 27,17/27,30 UAH/USD, к полудню 27,10-15/27,20-30 UAH/USD)
€ 33,80/34,05 UAH/EUR (с утра 33,87/34,15 UAH/EUR, к полудню 33,95/34,15 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 февраля стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Обороты низкие.
К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о «размывании» действующих цен с очевидными признаками растерянности у клиентов и самих дилеров, не определившихся с дальнейшим направлением движения рынка. На моменте в Киеве на местном наличном рынке действовали цены: 27,10-15/27,20-30 UAH/USD, евро - 33,95/34,15 UAH/EUR. На этом фоне в городе относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое розничными оборотами.
После обеда на столичном наличном рынке существенных изменений в настроении не произошло – равновесие спроса и предложения сохранилось до финиша сессии, обеспечив «хорошую» итоговую ликвидность, заслужившую «твердую четверку», как и накануне.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 10:28
Дата: 19 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.27
Мелкий опт «неформал»
$ 27,20-22/27,27-30 UAH/USD
EUR 33,85/33,95 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 февраля стартовали в условиях тишины по части реальных сделок.
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