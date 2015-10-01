|
|
|
Курси валют у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:50
Дата: 20 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 27,10-12/27,20-25 UAH/USD
EUR 33,50/33,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне «сиротской» ликвидности реальных сделок.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 61750
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3657 раз.
- Подякували: 6975 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:09
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении цен открытия (27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,55/34,85 UAH/EUR) на фоне установившегося преобладания клиентских оферов валюты. Столичные дилеры боятся снижать курс «приема» из-за рисков падения клиентского «приноса».
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 61750
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3657 раз.
- Подякували: 6975 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лют, 2018 18:10
Дата: 20 февраля 2018 г. на 18.06
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,08/27,18 UAH/USD (с утра 27,10-12/27,20-25 UAH/USD, к полудню 27,10/27,20 UAH/USD)
€ 33,45/33,78 UAH/EUR (с утра 33,50/33,85 UAH/EUR, к полудню 33,55/33,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне «сиротской» ликвидности реальных сделок.
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении цен открытия (27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,55/34,85 UAH/EUR) на фоне установившегося преобладания клиентских оферов валюты. Столичные дилеры боятся снижать курс «приема» из-за рисков падения клиентского «приноса».
После обеда на столичном наличном рынке существенных изменений в настроении не произошло – сохранение коррекции действующих цен, которое, впрочем, та и не сумело выровнять рынок в баланс спроса и предложения.
Однако, несмотря на сохранившийся «перекос» столичного рынка в сторону клиентских оферов, итоговая ликвидность немного выросла, заслужив «четверку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 61750
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3657 раз.
- Подякували: 6975 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:54
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 26,95-97/27,05-10 UAH/USD
EUR 33,35/33,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 61750
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3657 раз.
- Подякували: 6975 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1647
|110903
|
|
|2166
|143789
|
|
|1838
|127299
|
реклама
|