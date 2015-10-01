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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:50
Дата: 20 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 27,10-12/27,20-25 UAH/USD
EUR 33,50/33,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне «сиротской» ликвидности реальных сделок.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 12:09
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении цен открытия (27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,55/33,85 UAH/EUR) на фоне установившегося преобладания клиентских оферов валюты. Столичные дилеры боятся снижать курс «приема» из-за рисков падения клиентского «приноса».
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Додано: Вів 20 лют, 2018 18:10
Дата: 20 февраля 2018 г. на 18.06
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,08/27,18 UAH/USD (с утра 27,10-12/27,20-25 UAH/USD, к полудню 27,10/27,20 UAH/USD)
€ 33,45/33,78 UAH/EUR (с утра 33,50/33,85 UAH/EUR, к полудню 33,55/33,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне «сиротской» ликвидности реальных сделок.
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении цен открытия (27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,55/34,85 UAH/EUR) на фоне установившегося преобладания клиентских оферов валюты. Столичные дилеры боятся снижать курс «приема» из-за рисков падения клиентского «приноса».
После обеда на столичном наличном рынке существенных изменений в настроении не произошло – сохранение коррекции действующих цен, которое, впрочем, та и не сумело выровнять рынок в баланс спроса и предложения.
Однако, несмотря на сохранившийся «перекос» столичного рынка в сторону клиентских оферов, итоговая ликвидность немного выросла, заслужив «четверку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 10:54
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 26,95-97/27,05-10 UAH/USD
EUR 33,35/33,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 12:09
К 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен под давлением преобладавших клиентских оферов валюты: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,30/33,48 UAH/EUR.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 18:07
Дата: 21 февраля 2018 г. на 18.05
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,00/27,12 UAH/USD (с утра 26,95-97/27,05-10 UAH/USD, к полудню 26,95/27,05 UAH/USD)
€ 33,40/33,60 UAH/EUR (с утра 33,35/33,60 UAH/EUR, к полудню 33,30/33,48 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.
К 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен под давлением преобладавших клиентских оферов валюты: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,30/33,48 UAH/EUR.
После обеда на столичном наличном рынке произошла резкая смена в настроениях клиентов, у которых появилась гривня. Это вызвало активизацию покупок «американца», на которую местные дилеры «ответили» ростом действующих цен. Впрочем, это так и не сумело выровнять рынок в баланс спроса и предложения.
Это в конечном счете привело к некоторым потерям в итоговой ликвидности, заслужившей в среду «четверку с минусом», констатировав ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 11:00
Дата: 22 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.41
Мелкий опт «неформал»
$ 27,05/27,15 UAH/USD
EUR 33,35/33,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
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