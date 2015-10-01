RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:50

Дата: 20 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.47

Мелкий опт «неформал»

$ 27,10-12/27,20-25 UAH/USD
EUR 33,50/33,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне «сиротской» ликвидности реальных сделок.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61791
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3661 раз.
Подякували: 6980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:09

К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении цен открытия (27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,55/33,85 UAH/EUR) на фоне установившегося преобладания клиентских оферов валюты. Столичные дилеры боятся снижать курс «приема» из-за рисков падения клиентского «приноса».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61791
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3661 раз.
Подякували: 6980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 18:10

Дата: 20 февраля 2018 г. на 18.06
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,08/27,18 UAH/USD (с утра 27,10-12/27,20-25 UAH/USD, к полудню 27,10/27,20 UAH/USD)
€ 33,45/33,78 UAH/EUR (с утра 33,50/33,85 UAH/EUR, к полудню 33,55/33,80 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне «сиротской» ликвидности реальных сделок.

К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении цен открытия (27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,55/34,85 UAH/EUR) на фоне установившегося преобладания клиентских оферов валюты. Столичные дилеры боятся снижать курс «приема» из-за рисков падения клиентского «приноса».

После обеда на столичном наличном рынке существенных изменений в настроении не произошло – сохранение коррекции действующих цен, которое, впрочем, та и не сумело выровнять рынок в баланс спроса и предложения.

Однако, несмотря на сохранившийся «перекос» столичного рынка в сторону клиентских оферов, итоговая ликвидность немного выросла, заслужив «четверку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61791
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3661 раз.
Подякували: 6980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:54

Рынок наличных Киева 10.47

Мелкий опт «неформал»

$ 26,95-97/27,05-10 UAH/USD
EUR 33,35/33,60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61791
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3661 раз.
Подякували: 6980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:09

К 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен под давлением преобладавших клиентских оферов валюты: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,30/33,48 UAH/EUR.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61791
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3661 раз.
Подякували: 6980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 18:07

Дата: 21 февраля 2018 г. на 18.05
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,00/27,12 UAH/USD (с утра 26,95-97/27,05-10 UAH/USD, к полудню 26,95/27,05 UAH/USD)
€ 33,40/33,60 UAH/EUR (с утра 33,35/33,60 UAH/EUR, к полудню 33,30/33,48 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.

К 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен под давлением преобладавших клиентских оферов валюты: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,30/33,48 UAH/EUR.

После обеда на столичном наличном рынке произошла резкая смена в настроениях клиентов, у которых появилась гривня. Это вызвало активизацию покупок «американца», на которую местные дилеры «ответили» ростом действующих цен. Впрочем, это так и не сумело выровнять рынок в баланс спроса и предложения.
Это в конечном счете привело к некоторым потерям в итоговой ликвидности, заслужившей в среду «четверку с минусом», констатировав ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61791
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3661 раз.
Подякували: 6980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:00

Дата: 22 февраля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.41

Мелкий опт «неформал»

$ 27,05/27,15 UAH/USD
EUR 33,35/33,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61791
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3661 раз.
Подякували: 6980 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 167168169170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, Vorlon, дядя Caша і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 216, 217, 218
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2171 143935
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 11:06
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 164, 165, 166
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1650 111009
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 11:01
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 183, 184, 185
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
1843 127454
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 10:35
basis_kk
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.