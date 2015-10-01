Курси валют у Києві

Додано: Сер 21 лют, 2018 18:07

Дата: 21 февраля 2018 г. на 18.05

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,00/27,12 UAH/USD (с утра 26,95-97/27,05-10 UAH/USD, к полудню 26,95/27,05 UAH/USD)

€ 33,40/33,60 UAH/EUR (с утра 33,35/33,60 UAH/EUR, к полудню 33,30/33,48 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.



К 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен под давлением преобладавших клиентских оферов валюты: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,30/33,48 UAH/EUR.



После обеда на столичном наличном рынке произошла резкая смена в настроениях клиентов, у которых появилась гривня. Это вызвало активизацию покупок «американца», на которую местные дилеры «ответили» ростом действующих цен. Впрочем, это так и не сумело выровнять рынок в баланс спроса и предложения.

Это в конечном счете привело к некоторым потерям в итоговой ликвидности, заслужившей в среду «четверку с минусом», констатировав ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.