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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:50
Дата: 20 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 27,10-12/27,20-25 UAH/USD
EUR 33,50/33,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне «сиротской» ликвидности реальных сделок.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 12:09
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении цен открытия (27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,55/33,85 UAH/EUR) на фоне установившегося преобладания клиентских оферов валюты. Столичные дилеры боятся снижать курс «приема» из-за рисков падения клиентского «приноса».
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Додано: Вів 20 лют, 2018 18:10
Дата: 20 февраля 2018 г. на 18.06
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,08/27,18 UAH/USD (с утра 27,10-12/27,20-25 UAH/USD, к полудню 27,10/27,20 UAH/USD)
€ 33,45/33,78 UAH/EUR (с утра 33,50/33,85 UAH/EUR, к полудню 33,55/33,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне «сиротской» ликвидности реальных сделок.
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении цен открытия (27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,55/34,85 UAH/EUR) на фоне установившегося преобладания клиентских оферов валюты. Столичные дилеры боятся снижать курс «приема» из-за рисков падения клиентского «приноса».
После обеда на столичном наличном рынке существенных изменений в настроении не произошло – сохранение коррекции действующих цен, которое, впрочем, та и не сумело выровнять рынок в баланс спроса и предложения.
Однако, несмотря на сохранившийся «перекос» столичного рынка в сторону клиентских оферов, итоговая ликвидность немного выросла, заслужив «четверку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 10:54
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 26,95-97/27,05-10 UAH/USD
EUR 33,35/33,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 12:09
К 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен под давлением преобладавших клиентских оферов валюты: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,30/33,48 UAH/EUR.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 18:07
Дата: 21 февраля 2018 г. на 18.05
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,00/27,12 UAH/USD (с утра 26,95-97/27,05-10 UAH/USD, к полудню 26,95/27,05 UAH/USD)
€ 33,40/33,60 UAH/EUR (с утра 33,35/33,60 UAH/EUR, к полудню 33,30/33,48 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.
К 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен под давлением преобладавших клиентских оферов валюты: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,30/33,48 UAH/EUR.
После обеда на столичном наличном рынке произошла резкая смена в настроениях клиентов, у которых появилась гривня. Это вызвало активизацию покупок «американца», на которую местные дилеры «ответили» ростом действующих цен. Впрочем, это так и не сумело выровнять рынок в баланс спроса и предложения.
Это в конечном счете привело к некоторым потерям в итоговой ликвидности, заслужившей в среду «четверку с минусом», констатировав ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 11:00
Дата: 22 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.41
Мелкий опт «неформал»
$ 27,05/27,15 UAH/USD
EUR 33,35/33,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 12:14
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о постоянстве действующих цен в паре доллар-гривня на фоне некоторой коррекции евронала: 27,05/27,15 UAH/USD, евро - 33,30/33,45 UAH/EUR. На моменте в Киеве низколиквидный баланс спроса и оферов.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:33
Дата: 22 февраля 2018 г. на 17.30
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,05/27,15 UAH/USD (с утра 27,05/27,15 UAH/USD, к полудню 27,05/27,15 UAH/USD)
€ 33,30/33,50 UAH/EUR (с утра 33,35/33,55 UAH/EUR, к полудню 33,30/33,45 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о постоянстве действующих цен в паре доллар-гривня на фоне некоторой коррекции евронала: 27,05/27,15 UAH/USD, евро - 33,30/33,45 UAH/EUR. На моменте в Киеве низколиквидный баланс спроса и оферов.
После обеда на столичном наличном рынке сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, благодаря которому цена пары оставалась на уровне открытия.
Кроме того, сбалансированность столичного наличного рынка на протяжении всего четверга обеспечила некоторый прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:55
Дата: 23 февраля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.50
Мелкий опт «неформал»
$ 27,00/27,10 UAH/USD
EUR 33,30/33,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 февраля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
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