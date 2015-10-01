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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:47

Дата: 05 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.42

Мелкий опт «неформал»

$ 26,70/26,85 UAH/USD
EUR 32,75/33,05 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 марта стартовали в условиях отсутствия реальных сделок. Центр столицы застыл в гигантской дорожной пробке.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:58

К 11.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении на местном рынке спокойствия, сопровождаемого балансом спроса и предложения на фоне коррекции действующих цен: 26,60/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 12:40

К 12.36 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении на местном более низких действующих цен (26,55/26,65 UAH/USD, евро - 32,75/32,90 UAH/EUR).
сопровождаемого в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:26

Дата: 05 марта 2018 г. на 17.20
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,50/26,60 UAH/USD (с утра 26,70/26,85 UAH/USD, к полудню 26,65/26,80 UAH/USD)
€ 32,75/32,90 UAH/EUR (с утра 32,75/32,05 UAH/EUR, к полудню 32,80/33,00 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 марта стартовали в условиях отсутствия реальных сделок. Центр столицы застыл в гигантской дорожной пробке.

К 11.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении на местном рынке спокойствия, сопровождаемого балансом спроса и предложения на фоне коррекции действующих цен: 26,60/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR.

После обеда на столичном рынке ставшие более активными клиентские офера, смогли перекосить местный наличный рынок в сторону доминирования клиентского «приноса».

По итогам понедельника обороты, заслужив «четверку с минусом», повторили не самые лучшие показатели субботы.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 10:30

Дата: 06 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.29

Мелкий опт «неформал»

$ 26,35-40/26,47-50 UAH/USD
EUR 32,50-55/32,60-65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 марта стартовали в условиях отсутствия реальных сделок.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 10:51

К 10.47 на рынке столицы действовали цены: 26,40/26,48 UAH/USD, евро - 32,60/32,85 UAH/EUR. На моменте доминировал клиентский «принос».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 12:02

К 11.54 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,35/26,40 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR), понесших потери в связи с доминирование клиентского «приноса».
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:29

Дата: 06 марта 2018 г. на 17.26
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,35-38/26,43-45 UAH/USD (с утра 26,35-40/26,47-50 UAH/USD, к полудню 26,35/26,40 UAH/USD)
€ 32,55/32,65 UAH/EUR (с утра 32,50-55/32,60-65 UAH/EUR, к полудню 32,45/32,60 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 марта стартовали в условиях отсутствия реальных сделок.

К 10.47 на рынке столицы действовали цены: 26,40/26,48 UAH/USD, евро - 32,60/32,85 UAH/EUR. На моменте доминировал клиентский «принос».

К 11.54 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,35/26,40 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR), понесших потери в связи с доминирование клиентского «приноса».

После обеда на столичном рынке возникли проблемы с клиентским «приносом», вынудив местных дилеров приподнимать действующие цены.

В конечном счете, рынок удалось «реанимировать», обеспечив равновесие спроса и предложение, которое сохранилось до самого финиша сессии.

По итогам дня киевские валютчики поставили за обороты «четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
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