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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:42
Дата: 12 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 26,15/26,25 UAH/USD
EUR 32,35/32,45 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 марта стартовали в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий доллара.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:01
Дата: 12 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.48
Мелкий опт «неформал»
$ 26,10/26,20 UAH/USD
EUR 32,35/32,45 UAH/EUR
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дядя Caша
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:20
К 12.16 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,05-10/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR), сопровождаемых преобладанием клиентского предложения.
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дядя Caша
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- Повідомлень: 62228
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- Подякували: 7042 раз.
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