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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:42
Дата: 12 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 26,15/26,25 UAH/USD
EUR 32,35/32,45 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 марта стартовали в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий доллара.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:01
Дата: 12 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.48
Мелкий опт «неформал»
$ 26,10/26,20 UAH/USD
EUR 32,35/32,45 UAH/EUR
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:20
К 12.16 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,05-10/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR), сопровождаемых преобладанием клиентского предложения.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:48
Дата: 12 марта 2018 г. на 17.46
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,00/26,12 UAH/USD (с утра 26,15/26,25 UAH/USD, к полудню 26,05-10/26,15 UAH/USD)
€ 32,15/32,30 UAH/EUR (с утра 32,35/32,45 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,45 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 марта стартовали в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж розничных партий доллара.
До полудня под давлением преобладающих клиентских оферов валюты цена последней теряла в цене.
К 12.16 столичные валютчики-оптовики рапортовали о более низких текущих ценах (26,05-10/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR), сопровождаемых преобладанием клиентского предложения.
После обеда на столичном рынке возникли проблемы с клиентским «приносом», вынудив местных дилеров приподнимать действующие цены.
В конечном счете, рынок столицы завершил торги понедельника доминированием клиентских оферов валюты.
Итоговая ликвидность торгов оставляла желать лучшего, заслужив тройку и констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:59
Дата: 13 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.44
Мелкий опт «неформал»
$ 25,90/26,00 UAH/USD
EUR 32,00/32,15 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 марта стартовали в условиях преобладания клиентских оферов валюты.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:01
К 11.50 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некоторых изменениях в действующих ценах (25,92-95/26,00-05 UAH/USD, евро - 31,95/32,05-10 UAH/EUR), сопровождаемых относительным равновесием покупок и продаж.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:31
Дата: 13 марта 2018 г. на 18.13
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,10/26,22 UAH/USD (с утра 25,90/26,00 UAH/USD, к полудню 25,92-95/26,00-05 UAH/USD)
€ 32,25/32,50 UAH/EUR (с утра 32,00/32,15 UAH/EUR, к полудню 31,95/32,05-10 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 марта стартовали в условиях преобладания клиентских оферов валюты.
Несмотря на сохранившееся до полудня преобладание клиентского «приноса», дилеры столицы констатировали начало попыток роста долларовых цен.
К 11.50 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некоторых изменениях в действующих ценах (25,92-95/26,00-05 UAH/USD, евро - 31,95/32,05-10 UAH/EUR), сопровождаемых относительным равновесием покупок и продаж.
После обеда на столичном рынке выросла агрессивность клиентских покупок в паре доллар-гривня. Это заставило киевских валютчиков реагировать повышением действующих цен.
По итогам дня на рынке столицы сложилось преобладание спроса, перекосившее рынок. «Перекос» сохранился по итогам дня, однако это не нанесло урон итоговой ликвидности, заслужившей «четверку с минусом» и повысившей показатели предыдущей сессии.
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