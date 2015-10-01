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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:21
Дата: 15 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.01
Мелкий опт «неформал»
$ 26,40/26,60 UAH/USD
EUR 32,60-30/32,80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 марта стартовали в условиях доминирования клиентского спроса и низкой ликвидности состоявшихся сделок.
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