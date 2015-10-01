RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 172173174175
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:21

Дата: 15 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.01

Мелкий опт «неформал»

$ 26,40/26,60 UAH/USD
EUR 32,60-30/32,80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 марта стартовали в условиях доминирования клиентского спроса и низкой ликвидности состоявшихся сделок.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62341
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3713 раз.
Подякували: 7053 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 172173174175
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Харкові 1 ... 188, 189, 190
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
1897 130083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 12:04
дядя Caша
Курси валют в Одесі 1 ... 54, 55, 56
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
552 47795
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 11:38
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 168, 169, 170
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1691 113133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 11:22
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12977)
15.03.2018 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.