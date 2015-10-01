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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:21
Дата: 15 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.01
Мелкий опт «неформал»
$ 26,40/26,60 UAH/USD
EUR 32,60-30/32,80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 марта стартовали в условиях доминирования клиентского спроса и низкой ликвидности состоявшихся сделок.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:45
К 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,65/26,75 UAH/USD, евро - 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR, сопровождаясь сумбурным доминированием спроса.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:55
Дата: 15 марта 2018 г. на 17.40
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,40/26,53 UAH/USD (с утра 26,10-15/26,17-20 UAH/USD, к полудню 26,65/26,75 UAH/USD)
€ 32,60/32,75 UAH/EUR (с утра 32,60/32,80 UAH/EUR, к полудню 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 марта стартовали в условиях доминирования клиентского спроса и низкой ликвидности состоявшихся сделок.
К полудню это настроение не претерпело изменений на фоне некоторого роста курсов.
К 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,65/26,75 UAH/USD, евро - 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR, сопровождаясь сумбурным доминированием спроса.
После обеда на столичном рынке наметился разворот настроения силами появившегося клиентского довольно активного «приноса».
Послеобеденные предложения СКВ окончательно выровняли столичный рынок в в итоговый баланс спрос/предложение и обеспечили прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «твердую четверку», улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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дядя Caша
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