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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:21

Дата: 15 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.01

Мелкий опт «неформал»

$ 26,40/26,60 UAH/USD
EUR 32,60-30/32,80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 марта стартовали в условиях доминирования клиентского спроса и низкой ликвидности состоявшихся сделок.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:45

К 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,65/26,75 UAH/USD, евро - 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR, сопровождаясь сумбурным доминированием спроса.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:55

Дата: 15 марта 2018 г. на 17.40
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,40/26,53 UAH/USD (с утра 26,10-15/26,17-20 UAH/USD, к полудню 26,65/26,75 UAH/USD)
€ 32,60/32,75 UAH/EUR (с утра 32,60/32,80 UAH/EUR, к полудню 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 марта стартовали в условиях доминирования клиентского спроса и низкой ликвидности состоявшихся сделок.

К полудню это настроение не претерпело изменений на фоне некоторого роста курсов.

К 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,65/26,75 UAH/USD, евро - 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR, сопровождаясь сумбурным доминированием спроса.

После обеда на столичном рынке наметился разворот настроения силами появившегося клиентского довольно активного «приноса».
Послеобеденные предложения СКВ окончательно выровняли столичный рынок в в итоговый баланс спрос/предложение и обеспечили прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «твердую четверку», улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:40

Дата: 16 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,48/26,58 UAH/USD
EUR 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Возможно, потенциальные клиенты засмотрелись как на межбанке «колбасит» безналичный доллар.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:06

К 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,55/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы относительное равновесие спроса и оферов при некотором преобладании спроса.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:30

Дата: 16 марта 2018 г. на 16.28
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,55/26,70 UAH/USD (с утра 26,48/26,58 UAH/USD, к полудню 26,55/26,70 UAH/USD)
€ 32,80/32,95 UAH/EUR (с утра 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR, к полудню 32,80/33,00 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Возможно, потенциальные клиенты засмотрелись как на межбанке «колбасит» безналичный доллар.

К полудню это настроение сменилось относительным равновесием при незначительном преобладании спроса.

К 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,55/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы относительное равновесие спроса и оферов при некотором преобладании спроса.

После обеда на столичном рынке существенных изменений в настроении не произошло. Равновесие спроса и предложение стало более «очевидным», приведя к сохранении итоговой ликвидности на «хорошем» уровне. Аккурат, на «четверку», как и накануне.
дядя Caша
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