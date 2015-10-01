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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:15

К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,55/32,75 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы некоторое преобладание клиентского предложения валюты, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:01

Дата: 20 марта 2018 г. на 17.00
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,36/26,40-45 UAH/USD (с утра 26,30/26,45-50 UAH/USD, к полудню 26,30/26,40 UAH/USD)
€ 32,50/32,65 UAH/EUR (с утра 32,60/32,80 UAH/EUR, к полудню 32,55/32,75 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок.

К полудню это настроение сменилось довольно низколиквидной торговлей в условиях преобладания клиентского предложения. Это заставило местных дилеров внести коррективы в действующие цены.

К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,55/32,75 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы некоторое преобладание клиентского предложения валюты, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.

После обеда, на киевском рынке установилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, позволившая наверстать упущенное в оборотах. Последние, заслужив по итогам вторника «твердую четверку», констатировали улучшение посредственных показателей предыдущей сессии. Несмотря на оставшийся незначительный «перекос» в сторону клиентских оферов.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:52

Дата: 21 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.42

Мелкий опт «неформал»

$ 26,25/26,35 UAH/USD
EUR 32,40/32,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 марта стартовали в условиях вялого баланса спроса и оферов.
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