Курси валют у Києві

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:15
К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,55/32,75 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы некоторое преобладание клиентского предложения валюты, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:01
Дата: 20 марта 2018 г. на 17.00
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,36/26,40-45 UAH/USD (с утра 26,30/26,45-50 UAH/USD, к полудню 26,30/26,40 UAH/USD)
€ 32,50/32,65 UAH/EUR (с утра 32,60/32,80 UAH/EUR, к полудню 32,55/32,75 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок.
К полудню это настроение сменилось довольно низколиквидной торговлей в условиях преобладания клиентского предложения. Это заставило местных дилеров внести коррективы в действующие цены.
К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,55/32,75 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы некоторое преобладание клиентского предложения валюты, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.
После обеда, на киевском рынке установилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, позволившая наверстать упущенное в оборотах. Последние, заслужив по итогам вторника «твердую четверку», констатировали улучшение посредственных показателей предыдущей сессии. Несмотря на оставшийся незначительный «перекос» в сторону клиентских оферов.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:52
Дата: 21 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.42
Мелкий опт «неформал»
$ 26,25/26,35 UAH/USD
EUR 32,40/32,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 марта стартовали в условиях вялого баланса спроса и оферов.
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:04
К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором расширении спреда
действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,25-280/26,35-45 UAH/USD, евро - 32,25-30/32,65-70 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:49
Дата: 22 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.42
Мелкий опт «неформал»
$ 26,25/26,30 UAH/USD
EUR 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 марта стартовали в условиях «вялого» баланса спроса и оферов.
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:05
К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,30/32,55 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:36
Дата: 22 марта 2018 г. на 17.24
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,23/26,30 UAH/USD (с утра 26,25/26,30 UAH/USD, к полудню 26,20/26,30 UAH/USD)
€ 32,45/32,60 UAH/EUR (с утра 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,55 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 марта стартовали в условиях «вялого» баланса спроса и оферов.
До полудня это настроение не претерпело особых изменений, хотя цены ввиду более активного клиентского «приноса» пришлось снижать.
К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,30/32,55 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась незначительным ростом от внутридневных минимумов по состоянию на полдень.
Обороты, заслужив по итогам четверга «четверку с минусом», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:49
Дата: 23 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 26,15-17/26,25-28 UAH/USD
EUR 32,35-40/32,55-60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 марта стартовали в условиях нулевой ликвидности и отсутствия реальных сделок.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:09
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении
действующих цен в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня -26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,35/32,60 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:16
Дата: 23 марта 2018 г. на 17.14
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,25/26,35 UAH/USD (с утра 26,15-17/26,25-28 UAH/USD, к полудню 26,20/26,30 UAH/USD)
€ 32,35/32,60 UAH/EUR (с утра 32,35-40/32,55-60 UAH/EUR, к полудню 32,35/32,60 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 марта стартовали в условиях нулевой ликвидности и отсутствия реальных сделок.
До полудня «пятничное» («вялое») настроение не претерпело особых изменений – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж.
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении
действующих цен в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня -26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,35/32,60 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась незначительным ростом.
Обороты, заслужив по итогам пятницы «тройку», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
реклама
|