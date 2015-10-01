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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:50

Дата: 26 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.47

Мелкий опт «неформал»

$ 26,15-17/26,25-30 UAH/USD
EUR 32,30/32,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 марта стартовали в условиях низкой ликвидности и относительным равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:20

К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении
действующих цен в паре доллар-гривня и сужении маржи в паре евро-гривня -26,20-23/26,27-30 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов. Баланс сохранили повышение более значимых бидов в ответ на «бычий» тренд «зеленого» безнала на межбанке.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:37

Дата: 26 марта 2018 г. на 17.14
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,23-24/26,27-30 UAH/USD (с утра 26,15-17/26,25-30 UAH/USD, к полудню 26,20-23/26,27-30 UAH/USD)
€ 32,45/32,75 UAH/EUR (с утра 32,30/32,70 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,60 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 марта стартовали в условиях низкой ликвидности и относительным равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня.

До полудня это равновесие приходилось поддерживать ростом более значимых бидов в ответ на ставшие более активными клиентские покупки доллара. Покупатели попали под гипноз «зеленых быков» межбанка.

К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении
действующих цен в паре доллар-гривня и сужении маржи в паре евро-гривня -26,20-23/26,27-30 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов. Баланс сохранили повышением более значимых бидов в ответ на «бычий» тренд «зеленого» безнала на межбанке.

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась незначительным ростом.

Обороты, заслужив по итогам понедельника «четверку», констатировали заметное улучшение показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:41

К 11.40 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня - 26,15-18/26,20-24 UAH/USD, евро - 32,50-55/32,65-70 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.
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