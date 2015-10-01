Курси валют у Києві

Додано: Чет 29 бер, 2018 16:52
Дата: 29 марта 2018 г. на 17.35
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,33/26,45 UAH/USD (с утра 26,35-40/26,50 UAH/USD, к полудню 26,40-45/26,30-35 UAH/USD)
€ 32,40/32,65 UAH/EUR (с утра 32,50-55/32,75-80 UAH/EUR, к полудню 32,55-60/32,75-80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 марта стартовали в условиях низкой ликвидности и равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня.
До полудня это равновесие приходилось поддерживать аккуратным повышением цен, отвечая на «бычьи» сводки с межбанка.
К 11.53 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне сужения спредов: 26,40-45/26,48-53 UAH/USD, евро - 32,55-60/32,75-80 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась текущим дисконтированием цен.
Обороты, заслужив по итогам четверга «четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.