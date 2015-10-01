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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:01
К 11.53 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне сужения спредов: 26,40-45/26,48-53 UAH/USD, евро - 32,55-60/32,75-80 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:52
Дата: 29 марта 2018 г. на 17.35
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,33/26,45 UAH/USD (с утра 26,35-40/26,50 UAH/USD, к полудню 26,40-45/26,30-35 UAH/USD)
€ 32,40/32,65 UAH/EUR (с утра 32,50-55/32,75-80 UAH/EUR, к полудню 32,55-60/32,75-80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 марта стартовали в условиях низкой ликвидности и равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня.
До полудня это равновесие приходилось поддерживать аккуратным повышением цен, отвечая на «бычьи» сводки с межбанка.
К 11.53 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне сужения спредов: 26,40-45/26,48-53 UAH/USD, евро - 32,55-60/32,75-80 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась текущим дисконтированием цен.
Обороты, заслужив по итогам четверга «четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:37
Дата: 30 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.33
Мелкий опт «неформал»
$ 26,20/26,30 UAH/USD
EUR 32,50/32,65-70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 марта стартовали в условиях нулевой ликвидности по части реальных сделок.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:06
К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего преобладания клиентских оферов и нехватки гривни: 26,15-17/26,22-23 UAH/USD, евро - 32,50/32,65 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы доминирование «приноса», сопровождаемое «низкой» ликвидностью торгов.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:07
Дата: 30 марта 2018 г. на 16.55
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,20/26,27 UAH/USD (с утра 26,20/26,30 UAH/USD, к полудню 26,15-17/26,22-23 UAH/USD)
€ 32,45/32,50 UAH/EUR (с утра 32,50/32,65-70 UAH/EUR, к полудню 32,50/32,65 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 марта стартовали в условиях нулевой ликвидности по части реальных сделок.
До полудня преобладание клиентских оферов сохранилось, заставляя столичных дилеров снижать действующие цены.
К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего преобладания клиентских оферов и нехватки гривни: 26,15-17/26,22-23 UAH/USD, евро - 32,50/32,65 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы доминирование «приноса», сопровождаемое «низкой» ликвидностью торгов.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась незначительным повышением цен.
Обороты, заслужив по итогам пятницы «тройку с плюсом», констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:38
Дата: 02 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.33
Мелкий опт «неформал»
$ 26,10/26,18 UAH/USD
EUR 32,30/32,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 апреля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня в сопровожэдении низкой ликвидности.
Д
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:58
К 12.31 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего и низколиквидного равновесия покупок и продаж: 26,00-03/26,08-12 UAH/USD, евро - 32,20/32,65 UAH/EUR.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:00
Дата: 02 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,05/26,12 UAH/USD (с утра 26,10/26,18 UAH/USD, к полудню 26,00-03/26,08-12 UAH/USD)
€ 32,22/32,35 UAH/EUR (с утра 32,30/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,35 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 апреля стартовали в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня в сопровождении низкой ликвидности.
До полудня преобладание клиентских оферов сохранилось, заставляя столичных дилеров снижать действующие цены ради равновесия покупок и продаж.
К 12.31 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне текущего и низколиквидного равновесия покупок и продаж: 26,00-03/26,08-12 UAH/USD, евро - 32,20/32,65 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась незначительным повышением цен. Думаю, последнее стало следствием предфинишного подскока текущих цен безналичного доллара в сопровождении уже мизерной ликвидности.
Обороты, заслужив по итогам понедельника «тройку», констатировали некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 10:02
Дата: 03 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.33
Мелкий опт «неформал»
$ 26,12/26,20 UAH/USD
EUR 32,20-25/32,40-50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 апреля стартовали в условиях преобладания спроса в сопровождении низкой ликвидности.
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