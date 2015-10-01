Курси валют у Києві

Дата: 03 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,10/26,20 UAH/USD (с утра 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню 26,15/26,25 UAH/USD)
€ 32,25/32,32 UAH/EUR (с утра 32,20-25/32,40-50 UAH/EUR, к полудню 32,27/32,43 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 апреля стартовали в условиях преобладания спроса в сопровождении низкой ликвидности.
До полудня преобладание клиентских бидов сохранилось, заставляя столичных дилеров повышать действующие цены ради равновесия покупок и продаж. Одновременно с этим местные валютчики констатировали затухание торговой активности.
К 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении паузы в торговле на фоне действующих на моменте курсах: 26,15/25 UAH/USD, евро - 32,27/32,43 UAH/EUR.
Максимальные «наборы» СКВ в столице достигали отметки 26,17 UAH/USD к обеду.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась снижением цен.
Думаю, последнее отчасти стало следствием предфинишного обвала текущих цен безналичного доллара в сопровождении уже мизерной ликвидности.
Обороты, заслужив по итогам вторника «четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.