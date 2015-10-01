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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:43

Дата: 03 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,10/26,20 UAH/USD (с утра 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню 26,15/26,25 UAH/USD)
€ 32,25/32,32 UAH/EUR (с утра 32,20-25/32,40-50 UAH/EUR, к полудню 32,27/32,43 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 апреля стартовали в условиях преобладания спроса в сопровождении низкой ликвидности.

До полудня преобладание клиентских бидов сохранилось, заставляя столичных дилеров повышать действующие цены ради равновесия покупок и продаж. Одновременно с этим местные валютчики констатировали затухание торговой активности.

К 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении паузы в торговле на фоне действующих на моменте курсах: 26,15/25 UAH/USD, евро - 32,27/32,43 UAH/EUR.

Максимальные «наборы» СКВ в столице достигали отметки 26,17 UAH/USD к обеду.

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась снижением цен.

Думаю, последнее отчасти стало следствием предфинишного обвала текущих цен безналичного доллара в сопровождении уже мизерной ликвидности.

Обороты, заслужив по итогам вторника «четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:24

Дата: 04 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.23

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,18 UAH/USD
EUR 32,20/32,30 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 апреля стартовали в условиях равновесия спроса и предложения в сопровождении низкой ликвидности.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:20

К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении равновесия покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен: 26,05-07/26,10-12 UAH/USD, евро - 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:29

Дата: 04 апреля 2018 г. на 17.27
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,05-06/26,12-13 UAH/USD (с утра 26,05/26,18 UAH/USD, к полудню 26,05-07/26,10-12 UAH/USD)
€ 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра 32,20/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 апреля стартовали в условиях равновесия спроса и предложения в сопровождении низкой ликвидности.

До полудня относительное равновесие покупок и продаж на рынке столицы сохранилось, но сдержанная коррекция «зеленого» безнала и дефицит гривни, заставляла реагировать ценами.

К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении равновесия покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен: 26,05-07/26,10-12 UAH/USD, евро - 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR.

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась символическим повышением менее значимых оферов.

Обороты, заслужив по итогам среды «тройку с плюсом», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:37

Дата: 05 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD
EUR 32,05/32,18 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 апреля стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Клиентам не очень нравится высокая курсовая динамика.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:51

К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:50

Дата: 05 апреля 2018 г. на 17.36
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,00-01/26,12-13 UAH/USD (с утра 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD, к полудню 25,95-98/26,03-07 UAH/USD)
€ 32,05/32,15 UAH/EUR (с утра 32,20/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 апреля стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Клиентам не очень нравится высокая курсовая динамика.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии «догонялок» с настроениями клиентов.

К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась повышением обеих позиций.

Обороты, заслужив по итогам четверга «тройку», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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