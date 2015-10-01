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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:29
Дата: 10 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.25
Мелкий опт «неформал»
$ 26,00-05/26,07-12 UAH/USD
EUR 32,10/32,20-25 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:17
К 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного изменившихся с утра цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 32,10/32,25 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии хуже пятничной.
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дядя Caша
-
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-
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- Подякували: 7149 раз.
-
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