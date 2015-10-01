RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:29

Дата: 10 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.25

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00-05/26,07-12 UAH/USD
EUR 32,10/32,20-25 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63017
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3771 раз.
Подякували: 7149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:17

К 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного изменившихся с утра цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 32,10/32,25 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии хуже пятничной.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63017
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3771 раз.
Подякували: 7149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 177178179180
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Харкові 1 ... 194, 195, 196
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
1954 132665
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 11:40
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 228, 229, 230
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2296 150730
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 11:22
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 173, 174, 175
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1744 115674
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 11:14
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13117)
10.04.2018 13:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.