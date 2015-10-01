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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:29

Дата: 10 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.25

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00-05/26,07-12 UAH/USD
EUR 32,10/32,20-25 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:17

К 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного изменившихся с утра цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 32,10/32,25 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии хуже пятничной.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:31

Дата: 10 апреля 2018 г. на 17.22
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,03/26,07 UAH/USD (с утра 26,00-05/26,07-12 UAH/USD, к полудню 26,03/26,07 UAH/USD)
€ 32,20/32,35-40 UAH/EUR (с утра 32,10/32,20-25 UAH/EUR, к полудню 32,10/32,25 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой на моменте ликвидности реальных сделок.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии сбалансированной торговли, которая позволила ему в паре доллар-гривня сузить спред.

К 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного изменившихся с утра цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 32,10/32,25 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии хуже пятничной.

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная торговля в паре доллар-гривня, которая позволила не менять цены, установившиеся к полудню.

Обороты, заслужив по итогам вторника «тройку» констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:37

Дата: 11 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00/26,07 UAH/USD
EUR 32,15/32,30 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:02

К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного понизившихся с утра цен: 25,97/26,00 UAH/USD, евро - 32,15/32,30 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего».
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:30

Дата: 11 апреля 2018 г. на 17.27
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,98-26,00/26,05-08 UAH/USD (с утра 26,00/26,07 UAH/USD, к полудню 25,97/26,00 UAH/USD)
€ 32,15-17/32,35 UAH/EUR (с утра 32,15/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,15/32,30 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии сбалансированной торговли, равновесие которой поддерживалось символическим дисконтированием цен.

К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного понизившихся с утра цен: 25,97/26,00 UAH/USD, евро - 32,15/32,30 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего».

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная торговля в паре доллар-гривня, поддерживаемая незначительным повышением действующих цен.

Обороты, заслужив по итогам среды «тройку» констатировали повторение не самых лучших показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:40

Дата: 12 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.37

Мелкий опт «неформал»

$ 26,03/26,10 UAH/USD
EUR 32,25/32,35 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой на моменте ликвидности реальных сделок.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:57

На 11.52 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне стабильных цен: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,35 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего», а сбалансированная торговля не дает основания для ценовых ревизий.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:26

Дата: 12 апреля 2018 г. на 17.16
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,00-03/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,03/26,10 UAH/USD, к полудню 26,03/26,10 UAH/USD)
€ 32,23/32,33-35 UAH/EUR (с утра 32,25/32,35 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой на моменте ликвидности реальных сделок.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии сбалансированной торговли, равновесие которой не нуждалось в поддержке ценовыми ревизиями.

На 11.52 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне стабильных цен: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,35 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего», а сбалансированная торговля не дает основания для ценовых ревизий.

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная торговля в паре доллар-гривня, поддерживаемая незначительным снижением действующих цен в паре доллар-гривня.

Обороты, заслужив по итогам четверга «четверку» констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:52

Дата: 13 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.47

Мелкий опт «неформал»

$ 26,10/26,17 UAH/USD
EUR 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 апреля стартовали в условиях доминирования спроса на фоне скудности реальных сделок. «Клиенты затаились как тараканы», - констатировали столичные дилеры.
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