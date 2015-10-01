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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03

На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.
дядя Caша
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