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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:03

На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:28

Дата: 13 апреля 2018 г. на 16.26
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,10/26,18 UAH/USD (с утра 26,10/26,17 UAH/USD, к полудню 26,15/26,23 UAH/USD)
€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 апреля стартовали в условиях доминирования спроса на фоне скудности реальных сделок. «Клиенты затаились как тараканы», - констатировали столичные дилеры.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии незначительного перекоса в сторону клиентского спроса, реагируя на это ростом действующих цен.

На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.

После обеда, на киевском рынке заметно выросли клиентские офера валюты, с одной стороны заставив местных дилеров снижать действующие цены, с другой, выровнял рынок в итоговый баланс спрос/предложение, который, впрочем, не смог уберечь ликвидность от потерь.

Обороты, заслужив от местных дилеров «тройку», констатировали ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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  #<1 ... 178179180181
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